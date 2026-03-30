L’avvocato di Domenico Caliendo ha annunciato che presenterà tre nuove richieste di risarcimento contro l’ospedale Monaldi di Napoli, per un totale di 10 milioni di euro. La causa si basa sulla morte di tre bambini, secondo quanto riferito dall’avvocato Francesco Petruzzi all’Ansa. Le richieste si aggiungono a quelle già presentate, tutte relative a presunti casi di decesso infantile presso la struttura.

Francesco Petruzzi, legale della famiglia del piccolo, presenterà una proposta di componimento bonario all'ospedale napoletano per tre decessi determinati "da un'infezione da batterio nosocomiale" L'avvocato Francesco Petruzzi ha anticipato all'Ansa che presenterà altre tre richieste di risarcimento all'ospedale Monaldi di Napoli dal valore complessivo di 10 milioni di euro. Le proposte di "componimento bonario" sono legate ad altrettanti decessi di bambini nel nosocomio. Il legale della famiglia Caliendo-Marcolino aveva già presentato una richiesta di risarcimento per la morte del piccolo Domenico avvenuta il 21 febbraio. 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - L'avvocato di Domenico Caliendo chiede 10 milioni di risarcimento al Monaldi: "Altri tre bimbi morti"

Domenico Caliendo, l’avvocato Petruzzi: “Richiesta da 10 milioni al Monaldi per altri tre bimbi morti”Dopo il decesso del piccolo Domenico Caliendo, morto lo scorso 21 febbraio per un trapianto di cuore "bruciato" con il ghiaccio, si profilano per...

Domenico Caliendo, l'avvocato della famiglia: «Richiesta da 10 milioni al Monaldi per altri tre bimbi morti»È in procinto di presentare altre tre richieste di risarcimento all'ospedale Monaldi di Napoli, dove il 21 febbraio è deceduto il piccolo Domenico...