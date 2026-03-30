L'auto noleggiata finisce in mare | turista inglese e figlia di 5 anni salvate da due passanti

Una turista inglese e la figlia di cinque anni sono finite in mare con l'auto a noleggio mentre si trovavano a Ortigia, in Sicilia. Due passanti sono intervenuti e sono riusciti a salvarle. L'auto si è immersa nella zona portuale, creando una situazione di emergenza che ha richiesto l'intervento tempestivo delle persone presenti. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta nell'incidente.