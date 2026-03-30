L'auto noleggiata finisce in mare | turista inglese e figlia di 5 anni salvate da due passanti
Una turista inglese e la figlia di cinque anni sono finite in mare con l'auto a noleggio mentre si trovavano a Ortigia, in Sicilia. Due passanti sono intervenuti e sono riusciti a salvarle. L'auto si è immersa nella zona portuale, creando una situazione di emergenza che ha richiesto l'intervento tempestivo delle persone presenti. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta nell'incidente.
A Ortigia una turista londinese e la figlia di 5 anni, in vacanza in questi giorni in Sicilia, sono finite in mare con la loro auto a noleggio. Due passanti si sono gettati in acqua salvandole. L’auto è stata recuperata dai vigili del fuoco e dalla Guardia Costiera. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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