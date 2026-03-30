Grande partecipazione per l’apertura in via Scarlatti 51 con ospite speciale Caterina Balivo e un percorso di degustazione tra mixology e cucina firmato dai fratelli Izzo. Ad accogliere ospiti, stampa e stakeholder nel cuore del Vomero, in via Scarlatti 51, una serata di apertura che ha registrato il tutto esaurito, con circa 100 partecipanti, a conferma del forte legame tra il brand e il territorio. Protagonista della serata la madrina d’eccezione Caterina Balivo. Per l’occasione, hanno ideato un percorso di degustazione pensato per reinterpretare il latte in chiave inedita, trasformandolo da ingrediente quotidiano a elemento creativo e sorprendente. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Latte Berna: tutto esaurito all’apertura del nuovo pop up “I Mille Culure”

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