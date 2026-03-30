L’arte di Death Stranding 2 è pura celebrazione artistica di Yoji Shinkawa

L’artbook di Death Stranding 2, intitolato On the Beach e pubblicato da Tora Edizioni, è stato consegnato con una procedura che ha attirato l’attenzione. Il volume raccoglie i lavori artistici legati al gioco, con un’attenzione particolare alle opere di Yoji Shinkawa. La presentazione e il metodo di consegna hanno portato a riflettere sulla cura e l’attenzione dedicate alla sua realizzazione.

C’è stata una particolare osservazione che mi ha attraversato i pensieri al momento dell’arrivo dell’artbook dedicato ai lavori di Death Stranding 2: On the Beach, edito da noi dai ragazzi di Tora Edizioni, e tutto nasce da come l’albo sia arrivato, tramite una consegna. Nel mondo post Death Stranding, ideato da Hideo Kojima, il ruolo dei corrieri è di fondamentale importanza nella ricostruzione di una rete chirale. Essa non è altro che un corrispettivo di un legame reciso che va ricostruito. Sam, il corriere che si muove dove gli altri non possono, consegna pacchi, richieste, rifornimenti, collega strutture, persone, ideali, sogni. Un sogno... 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - L’arte di Death Stranding 2 è pura celebrazione artistica di Yoji Shinkawa Articoli correlati Death Stranding 2: On The Beach, Sony ha svelato i requisiti di sistema per PCDeath Stranding 2: On The Beach si prepara a sbarcare su PC e Sony ha finalmente svelato i requisiti di sistema ufficiali in vista del lancio del 19... Death Stranding 2: On The Beach, un video unboxing mostra l’artbook del nuovo gioco di Hideo KojimaUn video unboxing del content creator Ludens ha mostrato nel dettaglio The Art of Death Stranding 2: On The Beach, l’artbook ufficiale dedicato al...