L'acquisto di Kostic rappresenta il passo finale per il trasferimento più importante della sessione di mercato. Si parla anche di un possibile ritorno di un ex giocatore del club, che potrebbe rafforzare ulteriormente la rosa. Sul nostro canale YouTube, Stefano Bressi approfondisce le varie dinamiche legate a questa operazione e alle future mosse del club.

Stefano Bressi, nell'ultimo video pubblicato sul nostro canale YouTube di 'Pianeta Milan', ci ha parlato dell'arrivo in rossonero di Andrej Kostic, probabilmente collegato con un colpo decisamente più importante previsto per la prossima estate. Corteggiato a lungo da Igli Tare, nelle ultime ore è arrivato a Milano e si è già sottoposto alle visite mediche di rito. Ma perché collegato ad un colpo per l'estate? Il serbo del Partizan condivide lo stesso procuratore con Dusan Vlahovic, punta della Juventus tornato con forza nelle ultime ore nei radar rossoneri. L'operazione Kostic, potrebbe quindi facilitare l'arrivo a zero del bianconero, visti anche i buoni rapporti di Tare con Ristic. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - L’arrivo di Kostic è l’accordo decisivo per il super colpo in attacco! Può tornare anche un ex rossonero…

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