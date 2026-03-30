Durante il processo, è stato presentato il nome di un candidato, con il supporto della moglie di un esponente politico locale. La coalizione che lo sostiene ha fatto sapere di aver compiuto un passo importante, anche se non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle modalità o sui tempi delle prossime fasi. La vicenda riguarda una delle candidature in vista delle prossime elezioni amministrative.

Tempo di lettura: 2 minuti Un passo avanti è stato fatto. Il nome c’è. La coalizione che sosterrà Franco Massimo Lanocita a Salerno si chiamerà “Possiamo ora” e riunirà sotto questo auspicio Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra, le associazioni Terra Socialista e Risorgimento Socialista, Salerno in Comune e il Comitato Salute e Vita. Lanocita ha spiegato che la sua candidatura nasce da un percorso unitario costruito nel tempo ma era stato difficile credergli quando non ho solo la notizia era arrivata un’ora dopo la decisione della Regione Campania, per la mano dell’Assessore grillino Claudia Pecoraro di chiudere le fonderie Pisano,... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Lanocita, a suo sostegno la moglie di Vincenzo Napoli

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