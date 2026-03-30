Un calciatore ha commentato l’esperienza vissuta nella squadra di Napoli, definendola molto educativa e senza rimpianti. Ha anche accennato a una discussione riguardante un compagno di squadra, senza però fornire dettagli specifici. La dichiarazione si concentra sulla sua percezione personale del periodo trascorso nel club e su un episodio riguardante un altro giocatore.

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© Calcionews24.com - Lang: «Napoli è stata un’esperienza estremamente formativa. Non ho alcun rimpianto. Koopmeiners? Vi racconto…»

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