Lang | A Napoli preparazione dura senza pallone Ma funzionava

Noa Lang ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo alla sua esperienza di preparazione con la nazionale olandese. Ha detto che la fase di allenamento a Napoli è stata intensa e senza l’uso del pallone, ma si è sentito bene durante tutto il periodo. La convocazione è stata annunciata dal commissario tecnico della nazionale.

Lang: “A Napoli preparazione dura, senza pallone. Ma stavo benissimo” Marca riporta delle dichiarazioni di Noa Lang che è stato convocato nella Nazionale olandese dal ct Koeman. Lang ovviamente ha parlato anche del Napoli. A proposito del Napoli ha detto: “A volte semplicemente non ci si riesce ad adattare, ma è stata anche un’esperienza molto formativa al Napoli. E di certo non ho rimpianti: se un grande allenatore come Antonio Conte ti vuole, tu vai. Ero abituato alle preparazioni in Olanda. Giocavo tornei, mi allenavo al tiro, mi divertivo. Ma a Napoli, nelle prime settimane non ho nemmeno toccato palla. Eppure, mi sono reso conto che grazie a questo tipo di lavoro stavo sempre meglio. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Lang: “A Napoli preparazione dura, senza pallone. Ma funzionava” Articoli correlati Leggi anche: Infortuni Napoli, la favola della preparazione troppo dura di Conte: ma se si è allenato solo giocando? (Repubblica) Leggi anche: Al Napoli piace Daniel Maldini, ma senza cessioni non ci saranno entrate: tutto dipenderà da Lucca e Lang