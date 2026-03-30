L' amministratore era indagato per favoreggiamento | revocato il controllo giudiziario a un' impresa edile

Il tribunale di Palermo ha revocato il controllo giudiziario nei confronti di un'impresa edile dell'Agrigentino, precedentemente sottoposta a interdittiva antimafia dalla prefettura a causa di sospette infiltrazioni della criminalità organizzata. L’amministratore dell’azienda era indagato per favoreggiamento. La decisione è stata presa dalla sezione Misure di prevenzione del tribunale.

La decisione, in seguito all'istanza presentata dal legale Giuseppe Barba, arriva dopo che la società ha rispettato tutte le prescrizioni e le procedure indicate dal tribunale, operando per mesi sotto la supervisione di un amministratore giudiziario. La revoca è stata disposta in anticipo rispetto alla scadenza naturale, prevista per la fine di maggio. Il provvedimento di controllo era stato adottato dopo la conferma dell’interdittiva da parte del Tar, consentendo comunque alla ditta di proseguire l’attività sotto vigilanza. Nel frattempo, la posizione dell’amministratore originariamente indagato per favoreggiamento aggravato a cosa nostra nell’ambito dell’inchiesta sul mandamento di Lucca Sicula è stata archiviata. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - L'amministratore era indagato per favoreggiamento: revocato il controllo giudiziario a un'impresa edile Articoli correlati L'azienda Rignanese “non può essere qualificata impresa mafiosa": stop all'interdittiva, scatta il controllo giudiziarioLa sentenza della quarta sezione penale della Corte d'Appello di Bari sospende l'interdittiva antimafia spiccata dalla Prefettura di Foggia, e... “Operai cinesi sfruttati”: Aspesi sotto controllo giudiziario. Il presidente indagato siede in altri importanti CdaUn solo audit nel 2023, nonostante tre dipendenti passassero spesso nella fabbrica di proprietà cinese alle quali era appaltata la produzione dei...