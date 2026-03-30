Ladri intercettati subito dopo un furto in appartamento | speronato mezzo Polizia Locale

Dopo aver svaligiato un appartamento, due ladri sono stati fermati dalla Polizia Locale. Durante l’intervento, i sospetti sono stati inseguiti e il veicolo degli agenti è stato speronato. L’episodio si è verificato in una zona residenziale e ha portato all’arresto dei responsabili. Non ci sono state altre conseguenze per le persone coinvolte.

Momenti di grande concitazione per le vie di Oria. Tre banditi a bordo di una Bmw sono riusciti a dileguarsi. Sulle loro tracce anche i carabinieri ORIA - Subito dopo aver svaligiato un appartamento, sono stati intercettati dalla Polizia Locale. Poi l'inseguimento, con speronamento. Si sono vissuti momenti di grande tensione stamattina (lunedì 30 marzo) per le vie di Oria. Tre banditi hanno raggiunto la Città Federiciana a bordo di una Bmw bianca. Nel giro di pochi minuti sono entrati all'interno di un'abitazione, facendo razzie. Un cittadino ha notato la loro presenza e ha lanciato l'allarme. I tre, tutti con volto coperto, si sono imbattuti in una pattuglia della Polizia Locale, al comando di Maria Teresa Saracino, in via Duca D'Aosta. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Ladri intercettati subito dopo un furto in appartamento: speronato mezzo Polizia Locale Tutti gli aggiornamenti su Polizia Locale Leggi anche: Furto in pieno centro: svaligiato un appartamento, è caccia ai ladri Furto a Pagani, appartamento svaligiato da banda di ladriEnnesimo furto nell'Agro nocerino sarnese, a Pagani banda di ladri mette a soqquadro un appartamento. Furto a Montefiascone, i ladri svaligiano l'appartamento mentre la proprietaria dormeI malviventi, entrati dopo aver rotto una finestra, hanno fatto incetta di tutto ciò che hanno trovato.