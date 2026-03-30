La UEFA impara dall’autogol della Coppa del Mondo FIFA ottenendo un’enorme vittoria in termini di PR

La UEFA ha annunciato che le future competizioni internazionali saranno rese più accessibili ai tifosi, in risposta ai crescenti costi dei biglietti per la Coppa del Mondo FIFA. Questa decisione arriva dopo che l’organizzazione ha riconosciuto alcune criticità legate alla partecipazione del pubblico, con l’obiettivo di favorire un maggior coinvolgimento degli appassionati alle competizioni internazionali.

Notizia fresca giunta in redazione: La UEFA ha promesso di rendere le future competizioni internazionali accessibili ai tifosi, in vista di una Coppa del Mondo con costi dei biglietti alle stelle. I gruppi di tifosi hanno pesantemente criticato la FIFA per la sua “riduzione dei prezzi” in vista del torneo di quest’estate, con alcuni biglietti destinati a costare migliaia, anche per le partite della fase a gironi. Tuttavia, i tifosi non avranno più problemi del genere tra due anni, quando il Campionato Europeo arriverà nel Regno Unito e in Irlanda. L’articolo continua qui sotto Potrebbe piacerti I biglietti per la finale della Coppa del Mondo costeranno fino a £ 6. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - La UEFA impara dall’autogol della Coppa del Mondo FIFA ottenendo un’enorme vittoria in termini di PR Articoli correlati Cronaca, risultato e gol della doppietta di Oyarzabal nell’amichevole internazionale prima della Coppa del Mondo FIFA 20262026-03-28 01:18:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. Cronaca, risultato e gol di Wirtz protagonista dell’amichevole internazionale in vista della Coppa del Mondo FIFA 20262026-03-27 23:51:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: Il regista del... Una selezione di notizie su La UEFA impara dall'autogol della Coppa... Argomenti discussi: Elkann promette agli azionisti di Exor: Vogliamo rendere la Ferrari più forte. Cechia - Danimarca, anteprima finale spareggi Coppa del Mondo: dove guardarla, probabili formazioni, orario e ultime notizieTutto quello che c'è da sapere sulla sfida tra Cechia e Danimarca per un posto alla Coppa del Mondo FIFA 2026. it.uefa.com Semifinali spareggi europei per la Coppa del Mondo 2026: Bosnia-Erzegovina - Italia in finale, passano anche Svezia, Turchia e PoloniaNelle semifinali degli spareggi per la fase finale della Coppa del Mondo FIFA, l'Italia batte l'Irlanda del Nord e si qualifica in finale dove affronterà martedì la Bosnia-Erzegovina. it.uefa.com