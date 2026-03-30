La tua iniziale…in fiore

Da veronasera.it 30 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È in programma un workshop creativo dedicato alla realizzazione di decorazioni floreali personalizzate. Durante l'evento, i partecipanti avranno la possibilità di creare un oggetto unico, utilizzando tecniche e materiali scelti da loro. La sessione offre l'opportunità di realizzare un regalo originale o di portare a casa un pezzo decorativo fatto a mano. La partecipazione è aperta a chiunque voglia cimentarsi in questa attività artigianale.

Un workshop creativo dove potrai realizzare una decorazione unica e personalizzata, perfetta da regalare o da tenere per te. Dai forma alla tua iniziale in fiore. Tra fili, perline e dettagli delicati, creerai una lettera fatta a mano che racconta qualcosa di te.? Martedì 21 Aprile? Ore 18?. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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Floral Initial Design

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