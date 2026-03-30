La tua iniziale…in fiore

È in programma un workshop creativo dedicato alla realizzazione di decorazioni floreali personalizzate. Durante l'evento, i partecipanti avranno la possibilità di creare un oggetto unico, utilizzando tecniche e materiali scelti da loro. La sessione offre l'opportunità di realizzare un regalo originale o di portare a casa un pezzo decorativo fatto a mano. La partecipazione è aperta a chiunque voglia cimentarsi in questa attività artigianale.