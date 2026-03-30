Lo scorso 19 marzo, la Grecia ha comunicato il passaggio alla fase 2 di una concessione rilasciata nel 2017, relativo a attività di trivellazione. Questo avviene in un momento in cui l’Italia, a causa di una decisione di non procedere con le trivellazioni, si trova a fare i conti con una crescente dipendenza energetica. La notizia è passata in secondo piano, anche se riguarda direttamente le strategie di sfruttamento delle risorse nel Mediterraneo.

La notizia è passata inosservata, se non tra gli addetti ai lavori. Lo scorso 19 marzo la Grecia ha annunciato il passaggio alla fase 2 di una concessione rilasciata nel 2017 per estrarre gas da un giacimento al confine con le acque territoriali italiane. Come ha specificato l'autorità statale Herema, si tratta della prima perforazione offshore esplorativa da parte di Atene negli ultimi 40 anni. Da questa parte del Mare Ionio, ma lo stesso vale per l'Adriatico, le trivelle non esercitano lo stesso fascino. Anzi, meno se ne parla, meglio è. Le sensibilità ambientaliste e una burocrazia tanto farraginosa quanto tentacolare scoraggiano investimenti su nuovi pozzi come quello che ha spinto un colosso come ExxonMobil a entrare in joint venture con i greci di Energean e HELLENiQ ENERGY. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - La timidezza che costa cara: l?Italia rinuncia a trivellare e paga il prezzo della dipendenza energetica

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