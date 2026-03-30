La tesi vincente di Francesco Costantini su migrazioni inclusione e lavoro | a lui il Premio di laurea don Dario Ciani

Francesco Costantini, studente modenese, ha vinto la prima edizione del Premio di laurea don Dario Ciani, promosso dall’associazione Amici di don Dario in collaborazione con Serinar. La sua tesi, intitolata “Innovazione sociale, valorizzazione delle fragilità umane tramite processi lavorativi”, si concentra sui temi delle migrazioni, dell’inclusione e del lavoro. La premiazione si è svolta di recente, senza ulteriori dettagli su modalità o giudici.

E’ intervenuto anche Stefano Versari, presidente di Serinar, che ha ribadito quanto il lavoro, così come fu inteso da don Dario, può essere promotore di una cultura innovativa e inclusiva Il modenese Francesco Costantini si è aggiudicato la prima edizione del Premio di laurea don Dario Ciani, promosso dall’associazione Amici di don Dario, in collaborazione con Serinar, con la sua tesi dal titolo “Innovazione sociale, valorizzazione delle fragilità umane tramite processi lavorativi sostenibili”, con la quale ha ottenuto nell’anno accademico 20222023 la laurea magistrale in Management dell’Economia sociale. La consegna del Premio (2 mila euro) è avvenuta a Forlì lunedì all’Aula Gino Mattarelli del medesimo corso di laurea. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - La tesi vincente di Francesco Costantini su migrazioni, inclusione e lavoro: a lui il Premio di laurea don Dario Ciani Articoli correlati Premio di laurea ‘Giulia Cecchettin’, premiate 20 tesi su tematiche di genere(Adnkronos) – Venti le tesi su tematiche di genere premiate questa mattina presso la Facoltà di Economia dell’università di Roma Tor Vergata, alla... Terzo settore, premio per tesi di laurea: candidature entro il 16 marzoUrologia Cardarelli, dal 5 al 7 marzo a Napoli full immersion nella live surgery con CardaRally e HOL.