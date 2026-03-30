La routine mattutina di Kate Middleton | accompagna i figli a scuola poi dà il via agli impegni reali

Ogni mattina, Kate Middleton accompagna i figli a scuola prima di iniziare i propri impegni ufficiali. La coppia reale mantiene una routine quotidiana che prevede azioni semplici e condivise, nonostante i molteplici impegni pubblici e le responsabilità legate alla loro posizione. La loro giornata si svolge tra attività familiari e appuntamenti istituzionali, seguendo un ritmo che sembra rimanere fedele a una vita di tutti i giorni.

Kate Middleton e il principe William continuano a condurre uno stile di vita "normale" nonostante i privilegi legati al loro status reale: ecco qual è la loro routine mattutina. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Kate Middleton, svelata la sua routine mattutina: agenda modellata intorno ai figliDovrebbe essere ormai chiaro a tutti che Kate Middleton e il Principe William stanno lavorando per riuscire a garantire ai propri figli una “vita... Kate Middleton spegne 44 candeline tra impegni e regali: come festeggia oggi la principessa?Il compleanno per Kate Middleton arriva con la consueta eleganza che la contraddistingue.