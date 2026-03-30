La riforma della giustizia è solo rinviata

La riforma della giustizia è stata nuovamente rinviata, lasciando ancora irrisolti problemi storici. Nel frattempo, sono emerse evidenze di casi di cittadini innocenti detenuti e di magistrati che non sono stati sottoposti a processo. La questione della responsabilità e della trasparenza nel sistema giudiziario rimane al centro del dibattito pubblico.

Lo scandalo degli innocenti in galera e dei magistrati impuniti è troppo grande per non porvi rimedio. Un primo passo è riportare lo spirito critico nelle scuole e nelle università, per impedire che siano usate per la propaganda come è accaduto col referendum. Prima o poi riusciremo a fare la indispensabile riforma della giustizia, per ripulirla dagli arcaismi che risalgono al periodo fascista, e che permettono drammatiche disfunzionalità. La sconfitta al voto referendario potrebbe essere il primo passo di una vittoria epocale, nel senso letterale del termine, cambiare un’epoca, una vittoria che cambierà non solo la giustizia, ma tutto l’impianto culturale della nostra società. 🔗 Leggi su Laverita.info

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