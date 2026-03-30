La nazionale come medicina | Thuram un modulo nuovo e il gol ritrovato anche per l' Inter
Dopo quasi tre anni dall'ultimo gol con la nazionale, il calciatore ha segnato di nuovo durante una partita ufficiale. La sua presenza in campo ha portato alla sperimentazione di un nuovo modulo tattico. La prestazione ha anche coinvolto il club di appartenenza, influenzando le dinamiche della squadra e il rendimento complessivo.
Chissà: magari l'olfatto di Marcus Thuram è tanto potente da superare persino 6.300 chilometri, annusare che probabilmente al suo rientro dagli Usa post sosta nazionali non avrebbe giocato titolare la pasquale Inter-Roma (considerando il ritorno dall'infortunio di Lautaro Martinez) e anzi si sarebbe accomodato in panchina ad incitare proprio il Toro e Pio Esposito, decisamente più in forma del francese nell'ultimo periodo. Così dal Northwest Stadium di Landover - Maryland - Tikus ha spedito uno, anzi due, anzi tre, insomma una serie di messaggi a Cristian Chivu. Il primo? Un gol che con la selezione di Deschamps mancava addirittura dal comodo 14-0 rifilato a Gibilterra. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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