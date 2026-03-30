La nazionale come medicina | Thuram un modulo nuovo e il gol ritrovato anche per l' Inter

Dopo quasi tre anni dall'ultimo gol con la nazionale, il calciatore ha segnato di nuovo durante una partita ufficiale. La sua presenza in campo ha portato alla sperimentazione di un nuovo modulo tattico. La prestazione ha anche coinvolto il club di appartenenza, influenzando le dinamiche della squadra e il rendimento complessivo.