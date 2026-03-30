La Monrealbike Racing Team fa bottino pieno al Granfondo Valle dei templi ottimi piazzamenti per l’intero team normanno!

La Monrealbike Racing Team ha conquistato diversi piazzamenti al Granfondo Valle dei Templi, uno degli eventi ciclistici più partecipati della regione. Tra gli oltre 340 atleti iscritti, il team proveniente da Monreale si è distinto per le performance di tutti i suoi membri. La gara si è svolta in un ambiente naturale e suggestivo, con i partecipanti che hanno affrontato percorsi impegnativi e panorami di grande valore paesaggistico.

Ennesimo successo per il team monrealese che al Granfondo Valle dei templi riesce ad imporsi tra gli oltre 340 partecipanti in un percorso idilliaco, con la gara svolta all’interno della Valle dei templi di Agrigento. Si è trattato di una competizione di altissimo livello con il tracciato che portava gli atleti a tenere sempre un ritmo altissimo per via delle salite brevi e secche in pendenze che superavano il 20%. La Monrealbike Racing Team si è fatta notare da tutta la Sicilia grazie agli ottimi piazzamenti: Manuel Oddo 5º assoluto e 1º di categoria, Mirko Minasola 16ª assoluto e 3º di categoria, Santo Oddo 23º assoluto e 3º di categoria, a seguire Gerry Lupo e Pietro Minasola. 🔗 Leggi su Monrealelive.it © Monrealelive.it - La Monrealbike Racing Team fa bottino pieno al Granfondo Valle dei templi, ottimi piazzamenti per l’intero team normanno! Tutti gli aggiornamenti su Monrealbike Racing Team La Monrealbike Racing Team fa bottino pieno al Granfondo Valle dei vini, ottimi piazzamenti per l’intero team normanno!Ennesimo successo per il team monrealese che al Granfondo Valle dei templi riesce ad imporsi tra gli oltre 340 partecipanti in un percorso idilliaco,... Inizia benissimo il cammino della MonrealBike Racing Team, a Nicolosi un doppio podio per il team normanno nel Campionato Regionale FCI – Coppa SiciliaIl team ha appena iniziato a battere il terreno di gara, ma ha già dimostrato di avere tutte le carte in regola per affrontare il campionato 2026 al... Granfondo Valle dei Templi, Andrea Virga (Team Race Mountain) è il più veloceFra le donne prima posizione per Michela Mansueto (Revolution Bike Modica) in 2h40’57” davanti a Benedetta Simonetti (Bike Project) a 8’14” e a Lucia...