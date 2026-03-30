La madre dell’attore, 90 anni, ha recentemente risposto alle autorità di Los Angeles riguardo ai rapporti con la famiglia. Da oltre due decenni si occupa di questa attività e ha ricevuto vari riconoscimenti nel corso degli anni. La donna si definisce come parte della famiglia, sottolineando il suo ruolo nel contesto familiare e pubblico.

Nonostante i suoi 90 anni, tre giorni a settimana (martedì, mercoledì e giovedì) si occupa di un compito tutt’altro che facile o secondario: correggere la grammatica e ad aggiungere note ai rapporti di polizia. «La signora Willis è un’icona qui ed è parte integrante di West Los Angeles e del LAPD», ha raccontato il comandante della stazione di West LA Rich Gabaldon all’NBC Los Angeles. «Mi piace molto aiutare, non potete immaginare quanto desideri farlo» ha detto la stessa Marlene, che nonostante sia madre di quattro figli e nonna di numerosi nipoti e pronipoti trova il tempo anche per occuparsi degli altri, senza mai - come sottolineato da coloro che negli anni hanno collaborato con lei - far pesare il proprio status o accennare alle difficoltà che il figlio sta attraversando, e che da anni non la riconoscerebbe. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - La madre di Bruce Willis, che a 90 anni corregge i rapporti della polizia di Los Angeles: «Sono la mia famiglia»

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