La laurea può essere valutata come titolo aggiuntivo nella mobilità docenti 2026?
Il 27 marzo 2026, durante un question time trasmesso su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con Stefano Cavallini, rappresentante della segreteria nazionale di Anief, si è discusso della possibilità di considerare la laurea come titolo aggiuntivo nella procedura di mobilità del personale docente prevista per il 2026. La conversazione ha riguardato specificamente il ruolo di questo titolo nel processo di trasferimento e assegnazione delle cattedre.
Nel question time del 27 marzo 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Stefano Cavallini, rappresentante della segreteria nazionale di Anief, è stata affrontata la questione relativa alla mobilità del personale docente. Un focus particolare è stato posto su: le tempistiche per la presentazione delle domande e l’avvio del periodo utile per l’inoltro. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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