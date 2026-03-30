La giudice si dimette dall' Anm e i colleghi se ne vanno mentre parla

La giudice Natalia Ceccarelli ha annunciato le proprie dimissioni dal Comitato Direttivo Centrale dell'Associazione Nazionale Magistrati durante un discorso pubblico. Mentre parlava, alcuni colleghi si sono allontanati, lasciando la sala. La decisione ha suscitato reazioni tra i presenti, che hanno assistito alla scena senza intervenire. La giudice ha parlato in modo diretto e senza filtri, annunciando la sua uscita dall'ente.

Solo chi ha avuto l'occasione, almeno una volta in vita sua, di parlare davanti ad un pubblico può capire cosa deve aver provato la giudice Natalia Ceccarelli durante il suo discorso a cui ha annunciato le proprie dimissioni dal Comitato Direttivo Centrale dell'Anm. Diversamente, è difficile immaginare cosa significa vedere parte del proprio auditorio parlottare, gesticolare, ridacchiare e persino alzarsi e andare via mentre si sta parlando proprio a lui. È qualcosa di irrispettoso, di umiliante, di scortese nel migliore dei casi. Ma, nella circostanza in cui è avvenuto, riveste significati anche più profondi e, per ciò, persino più inquietanti di quelli appena descritti. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - La giudice si dimette dall'Anm e i colleghi se ne vanno mentre parla Articoli correlati “Dall’Anm slogan da imbonitori per il No”. Parla la giudice Ceccarelli“La credibilità di noi magistrati si basa sulla nostra compostezza istituzionale. La giudice Ceccarelli si dimette dal direttivo dell’Anm: le motivazioniLa giudice Natalia Ceccarelli si è dimessa dal direttivo Anm pronunciando un severo attacco ai vertici dell’associazione “Preannuncio oggi la mia...