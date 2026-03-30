La nave militare italiana, ormai considerata obsoleta, è stata ufficialmente ceduta gratuitamente a un paese asiatico. La decisione apre la strada a potenziali accordi per grandi appalti e collaborazioni strategiche tra i due paesi. La cessione si inserisce in un contesto di rafforzamento delle relazioni internazionali e di accordi commerciali tra le nazioni coinvolte.

Via libera alla “cessione”, a titolo gratuito, del gioiellino ormai vetusto della Marina Militare italiana. La Commissione Affari esteri e difesa del Senato ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto del Ministero della Difesa relativo al passaggio della nave Garibaldi alla Marina Militare dell’Indonesia (Atto n. 383). La portaerei, entrata in servizio nel 1985 e impiegata in numerose operazioni internazionali, è sta ta collocata in posizione di riserva il 31 dicembre 2024 a causa della sua obsolescenza tecnica e operativa. Durante l’esame del provvedimento si è discusso a lungo dell’opportunità di trasferire la nave gratuitamente, soprattutto dopo l’audizione del Direttore Generale degli Armamenti, Ammiraglio Giacinto Ottaviani. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - La “Garibaldi” cerca gloria in Indonesia: ne ricaveremo maxi-appalti e “alleanze” strategiche. Ecco a cosa servirà (video)

Articoli correlati

Leggi anche: La nave Garibaldi sarà ceduta (gratis) all’Indonesia, sfuma l’ipotesi di un museo galleggiante a Taranto: cosa otterrà l’Italia

Nave Garibaldi all’Indonesia a titolo gratuito, stallo in parlamento: voto slittato, ecco perchéIl parere delle commissioni competenti Esteri e Difesa, sostanzialmente un via libera all’operazione sarebbe dovuto arrivare entro lunedì 16 marzo,...