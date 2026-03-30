La Fondazione Magnani-Rocca | Grazie alla sicurezza e Carabinieri azione rapida e organizzata

Nella notte tra il 22 e il 23 marzo, tre quadri dal valore milionario sono stati rubati dalla Fondazione Magnani-Rocca. La fondazione ha dichiarato di aver collaborato con le autorità e di aver seguito le indicazioni degli investigatori. Le forze dell’ordine hanno avviato un’indagine per individuare i responsabili e recuperare le opere trafugate. La struttura si è detta riconoscente per il supporto ricevuto dai Carabinieri.

La Fondazione Magnani-Rocca, interpellata dopo il furto clamoroso dei tre quadri, opere dal valore milionario, rubati nella notte tra il 22 e il 23 marzo ha riferito che “stanti le perentorie prescrizioni imposte dagli investigatori, deve al momento limitarsi a comunicare che i criminali hanno agito, con una tempistica inferiore ai tre minuti in modo non estemporaneo, bensì nell’ambito di un contesto strutturato e organizzato, con l’evidente suddivisione funzionale pianificata delle gravi condotte illecite, peraltro non portate a termine per l’entrata in funzione dei sistemi di protezione e grazie al prontissimo intervento della sicurezza interna, dei Carabinieri e dell'Istituto di Vigilanza ai quali vanno i più sinceri ringraziamenti per il coraggio e la tempestività”. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - La Fondazione Magnani-Rocca: "Grazie alla sicurezza e Carabinieri, azione rapida e organizzata" Articoli correlati Leggi anche: Il Simbolismo in Italia, dal 14 marzo la grande mostra alla Fondazione Magnani-Rocca Tre minuti per sparire: la dinamica del furto alla Fondazione Magnani Rocca di TraversetoloFurto lampo alla Fondazione Magnani Rocca: in meno di tre minuti quattro uomini incappucciati hanno rubato tre opere di Pierre-Auguste Renoir, Paul... Parma, rubati quadri di Renoir, Cezanne e Matisse alla Fondazione Magnani RoccaIn provincia di Parma, a Mamiano di Traversetolo, è stato rubato il quadro ‘Les Poissons‘ di Pierre-Auguste Renoir dalla Fondazione Magnani Rocca.