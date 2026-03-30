La docente che era stata accoltellata da uno studente 13enne mercoledì scorso in una scuola media a Trescore Balnerario è stata dimessa dall'ospedale. Durante il trasferimento in elicottero, si è sentito un messaggio che diceva:

AGI - E' stata dimessa dall'ospedale Chiara Mocchi, la docente accoltellata da uno studente 13enne mercoledì scorso in una scuola media a Trescore Balnerario. Lo riferiscono fonti dell'ospedale 'Papa Giovanni XII' di Bergamo nel quale era stata ricoverata per una grave emorragia. "La mattina del 25 marzo 2026, davanti alla mia aula, un mio alunno tredicenne, confuso, trascinato e 'indottrinato' dai social, mi ha colpita all’improvviso, ripetutamente al collo e al torace con un pugnale. Solo il coraggio immenso di un altro mio alunno: 'E.', anche lui tredicenne, che mi ha invece difesa rischiando la sua stessa vita, ha impedito il peggio ”, ha scritto Mocchi in una nuova lettera aperta dettata dal letto di ospedale all’avvocato Angelo Lino Murtas. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - La docente accoltellata è stata dimessa: "In elicottero ho sentito "la stiamo perdendo""

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