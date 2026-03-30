Una serata di aggregazione studentesca a Pisa si è trasformata in un episodio di tensione e violenza. La dirigente di un movimento studentesco ha commentato l’accaduto affermando che si è superato un limite di civiltà e che ritenere inaccettabile non essere liberi di esprimersi. L’evento ha suscitato reazioni tra gli studenti e le autorità locali.

PISA – Quello che doveva essere un comune momento di aggregazione studentesca si è trasformato in una serata di tensione e violenza nel cuore di Pisa. Lo scorso 27 marzo, un aperitivo organizzato da Azione Universitaria in Piazza della Pera è stato interrotto dall’intervento di circa cento militanti appartenenti a collettivi di sinistra e aree antagoniste. L’episodio, che ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine e il successivo riparo dei partecipanti a Palazzo Gambacorti, riaccende il dibattito sulla sicurezza e sulla libertà di espressione negli atenei italiani. La cronaca dei fatti. Secondo quanto denunciato dall’associazione e confermato da alcune testimonianze dei presenti, l’aggressione sarebbe stata organizzata. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - La dirigente di Azione Universitaria dopo l’aggressione: “A Pisa superato un limite di civiltà. È inaccettabile non essere liberi di esprimersi”

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