La dedica di Montella ai giocatori della Turchia | Sono come figli hanno dato il massimo per me
Prima della finale dei playoff, l'allenatore ha dedicato alcune parole ai suoi giocatori della nazionale turca, affermando che sono come figli e che hanno dato il massimo per lui. Ha preso un momento per ringraziarli pubblicamente, sottolineando il loro impegno e la loro dedizione durante l'intero percorso. Le sue dichiarazioni sono state fatte prima dell'incontro decisivo.
Prima della finale dei playoff Montella si è preso un momento per ringraziare i suoi giocatori: "Hanno sempre agito cin la consapevolezza di rappresentare milioni di persone". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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