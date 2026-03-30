La dedica di Montella ai giocatori della Turchia | Sono come figli hanno dato il massimo per me

Prima della finale dei playoff, l'allenatore ha dedicato alcune parole ai suoi giocatori della nazionale turca, affermando che sono come figli e che hanno dato il massimo per lui. Ha preso un momento per ringraziarli pubblicamente, sottolineando il loro impegno e la loro dedizione durante l'intero percorso. Le sue dichiarazioni sono state fatte prima dell'incontro decisivo.