Un giudice ha dichiarato che le conversazioni avvenute con ChatGPT non possono essere considerate come prove in un procedimento legale. La decisione è stata comunicata in un'udienza, evidenziando che il contenuto delle chat con l’intelligenza artificiale non può essere ammesso come materiale probatorio. La questione riguarda l’utilizzabilità di conversazioni generate da sistemi di intelligenza artificiale nei processi giudiziari.

AGI - "La conversazione con ChatGPT non può assurgere a prova né essere utilizzata per costituire materiale probatorio da produrre in sede di giudizio ". Il Tribunale di Ferrara ha stroncato senza appello le aspettative di un legale che aveva allegato al suo ricorso nell'ambito di una causa civile su un incidente stradale mortale un dialogo col chatbot a sostegno delle sua ragioni. "Nel ricorso non v'è traccia di indicazione dello scopo della produzione e della valenza probatoria che si intendesse attribuire alla stessa, così di fatto rendendo non intelligibile la sua concreta utilità - scrive la giudice Marianna Cocca nell'ordinanza del 4 marzo scorso letta dall'AGI -. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - "La conversazione con Chatgpt non può essere una prova", parola di giudice

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