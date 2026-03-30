La banda brianzola Growind Project trionfa ad un concorso internazionale

La banda brianzola Growind Project ha vinto il primo premio nella categoria Advance al concorso internazionale Flicorno d’Oro. Il progetto, avviato tre anni fa e guidato dal maestro Michele Fioroni, si è distinto tra numerosi partecipanti provenienti da diversi paesi. La vittoria arriva dopo aver partecipato a questa competizione di rilievo nel settore musicale giovanile.

Un progetto nato tre anni fa e già capace di vincere un premio internazionale. Parliamo del “Growind Project”, progetto musicale e giovanile ideato e diretto dal maestro Michele Fioroni che è aggiudicato il primo posto nella categoria Advance al prestigioso concorso internazionale Flicorno d’Oro 2026, tenutosi a Riva del Garda dal 27 al 29 marzo. Una vittoria suggellata anche dal conferimento del più prestigioso Trofeo Flicorno d’Oro Educational, massimo riconoscimento dedicato ai progetti formativi di eccellenza. Una vittoria che proietta il Growind Project nell'olimpo del panorama bandistico giovanile italiano, portando alto il nome delle realtà musicali di Vimercate e Grosio su di un palcoscenico internazionale. 🔗 Leggi su Monzatoday.it © Monzatoday.it - La banda brianzola Growind Project trionfa ad un concorso internazionale Articoli correlati Lillard trionfa per la terza volta nel concorso del tiro all'NBA All-Star SaturdayIl ritorno in campo di una leggenda è stato celebrato attraverso una prestazione impeccabile al vertice della disciplina: Damian Lillard ha risposto... A Santa Maria di Leuca la X^ edizione del concorso musicale internazionale “Villa La Meridiana”LEUCA - Santa Maria di Leuca ospita la X edizione del concorso musicale internazionale “Villa La Meridiana” in programma dal 6 all’8 febbraio: tre...