Kostic Milan il vice-presidente del Partizan non ci sta e tuona | Offerta irrisoria che mai avrei accettato!

Il trasferimento di Andrej Kostic al Milan ha suscitato scompiglio nel club serbo, con il vice-presidente che ha definito pubblicamente l’offerta ricevuta come irrisoria e mai accettabile. Le dichiarazioni del rappresentante del Partizan hanno acceso il dibattito sulla trattativa, mentre nel club si continuano a discutere i dettagli del trasferimento e le reazioni ufficiali alle parole del dirigente.

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