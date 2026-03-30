Koopmeiners la rivelazione di Noa Lang | È impazzito per il rumore che facevano i tifosi del Galatasaray contro la Juve

Durante una partita tra due squadre, un calciatore olandese ha mostrato segni di entusiasmo dopo aver ascoltato il rumore prodotto dai tifosi avversari. Un compagno di squadra ha commentato l’evento, riferendo che l’atleta ha reagito in modo eccessivo alla confusione creata dai supporter. La scena si è verificata in un match tra una squadra turca e una italiana, attirando l’attenzione dei media sportivi.

Cassano svela: «Mi è arrivata questa voce di mercato sulla Juventus. Se resta Spalletti può arrivare lui» Alisson alla Juve: il sogno non è impossibile. C’è ancora questo spiraglio Rinnovo Vlahovic, le trattative fra la Juventus e il serbo proseguono: si attende il suo procuratore a Torino per provare a sbloccare la trattativa. Le novità Juventus Next Gen, 90 minuti per Puczka con l’Austria Under 21. Ecco com’è andata la partita del giovane terzino Juventus Next Gen, Oboavwoduo e Anghelè in Prima Squadra: come è andato l’allenamento dei due giovani bianconeri. I dettagli Licina Juve, il giovane fantasista cresce a vista d’occhio. E Spalletti ha un piano in mente per l’estate Italia Under 21 a valanga contro la Macedonia del Nord: 4-0 per gli azzurrini. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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