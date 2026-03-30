Kate Middleton ha condiviso dettagli sulla sua routine mattutina, che si concentra principalmente sui figli. L’agenda della duchessa sembra essere organizzata in modo da dedicare tempo alle esigenze dei bambini, riflettendo un impegno costante a mantenere una vita quotidiana semplice e vicina alle abitudini di una famiglia normale. La coppia reale sembra quindi orientata a conciliare gli impegni ufficiali con la cura dei figli.

Dovrebbe essere ormai chiaro a tutti che Kate Middleton e il Principe William stanno lavorando per riuscire a garantire ai propri figli una “vita normale”. La loro sarà una nuova monarchia, come più volte annunciato dai “royal expert”. Potrebbe però sorprendere quanto in effetti il quotidiano dei due sia “canonico”. Una realtà molto più vicina a quella di una famiglia come tante. Va da sé che non tutti abbiano svariati addetti in giro per casa ma, al netto di tutto, è evidente come lo stile della Corona non li abbia contagiati. La routine mattutina di Kate Middleton. Al centro di tutto per Kate e William c’è la gestione dei loro figli, così come la loro tutela. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Kate Middleton, svelata la sua routine mattutina: agenda modellata intorno ai figli

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