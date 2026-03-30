Juventus l’ex Kulusevski Al Mondiale voglio fare la differenza
In un’intervista rilasciata a Viaplay, il calciatore ha parlato delle sue speranze di partecipare al prossimo mondiale e di voler contribuire alla squadra con il suo ruolo. Ha inoltre descritto le difficoltà affrontate negli ultimi dieci mesi a causa di un grave infortunio che lo ha tenuto lontano dal campo. Le sue parole si sono concentrate sulle aspettative future e sul desiderio di fare la differenza in occasione della competizione internazionale.
Kulusevski ha parlati in un’intervista a Viaplay delle sue speranze per il futuro e delle aspettative in vista del mondiale Le parole di Kulusevski In un’intervista rilasciata a ‘Viaplay’ ha raccontato le difficoltà degli ultimi dieci mesi in cui ha dovuto affrontare le noie di un brutto infortunio. «Capisco la L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
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