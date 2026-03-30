Juventus Koopmeiners Ho trovato il ruolo! Mi calza a pennello

Il centrocampista olandese ha dichiarato di aver trovato il ruolo ideale nel sistema di gioco, affermando che si adatta perfettamente alle sue caratteristiche. Durante la recente partita con la nazionale, ha mostrato sicurezza e precisione nel nuovo ruolo, contribuendo alla fase offensiva e difensiva della squadra. La sua prestazione ha suscitato interesse tra i tifosi e gli addetti ai lavori.