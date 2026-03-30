Juventus Koopmeiners Ho trovato il ruolo! Mi calza a pennello
Il centrocampista olandese ha dichiarato di aver trovato il ruolo ideale nel sistema di gioco, affermando che si adatta perfettamente alle sue caratteristiche. Durante la recente partita con la nazionale, ha mostrato sicurezza e precisione nel nuovo ruolo, contribuendo alla fase offensiva e difensiva della squadra. La sua prestazione ha suscitato interesse tra i tifosi e gli addetti ai lavori.
Koopmeiners convince con l’Olanda nel ruolo inedito: “Questo sistema mi calza a pennello”. Alla Juve, però, non è ancora scoccata la scintilla Teun Koopmeiners continua a mostrare il suo lato migliore con la maglia dell’Olanda, dove Ronald Koeman gli ha affidato una posizione nuova che sembra esaltarne le qualità. Nell’ultima L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
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