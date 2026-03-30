Juventus João Mário racconta | Lo staff della Juve aveva bisogno di caratteristiche diverse al Bologna…

João Mário ha parlato della sua esperienza in Serie A durante un'intervista alla testata portoghese A Bola. Ha commentato come lo staff della Juventus cercasse caratteristiche diverse rispetto a quelle richieste dal Bologna, dove ha giocato in precedenza. Il calciatore ha condiviso dettagli sul suo percorso e sulle differenze riscontrate tra le due squadre italiane.

João Mário ha rilasciato un’intervista alla testata portoghese A Bola, analizzando il suo percorso in Serie A fino a questo momento. Dalle difficoltà di adattamento alla Juventus, alla possibilità di rinascita a Bologna. “Non avevo la presunzione di impormi subito alla Juve, ma il club bianconero è differente.”. Come riportato da Tuttosport, il terzino lusitano, arrivato a Torino lo scorso luglio dal Porto, si è espresso sull ‘opportunità di rilancio nella squadra di Vincenzo Italiano, nutrendo la speranza di tornare alla Continassa in estate: “Al Bologna ho l’occasione di dimostrare che ho le capacità per incidere in un campionato estremamente fisico e tattico come la Serie A. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Juventus, João Mário racconta: “Lo staff della Juve aveva bisogno di caratteristiche diverse, al Bologna…” Articoli correlati Calciomercato, Holm alla Juve e Joao Mario al Bologna: ufficiale lo scambio di prestitiIl mercato invernale del duemilaseis entra nel vivo con una operazione che sposta gli equilibri della Serie A e ridisegna le fasce laterali di due... Bologna apre al prestito di Holm, la Juve valuta lo scambio con Joao Mario e monitora Norton-Cuffy per il centrocampo.La Juventus si muove con decisione sul mercato invernale, puntando a rinforzare il reparto arretrato con l’arrivo di un terzino destro. [SONO BASITO!] Holm alla Juventus, João Mário al Bologna | Analisi senza filtri