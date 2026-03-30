Juventus | bufera su Manuel Locatelli

Manuel Locatelli è stato coinvolto in una nuova polemica dopo essere stato fotografato mentre cenava con alcuni giocatori dell’Inter, tra cui Barella, Bastoni e Çalhanoglu, durante il ritiro della nazionale a Coverciano. La foto ha generato reazioni sui social e tra gli addetti ai lavori, attirando l’attenzione sull’episodio. La Juventus ha commentato la vicenda senza rilasciare dichiarazioni ufficiali.

Manuel Locatelli è finito nuovamente al centro delle polemiche dopo la foto che lo ritrae a cena con alcuni giocatori dell’ Inter (tra cui Barella, Bastoni e Çalhano?lu) durante il ritiro della Nazionale a Coverciano. L’immagine, pubblicata sui social durante la sosta per le qualificazioni al Mondiale 2026, ha scatenato una L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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JUVENTUS TORINO 0A0 || LOCATELLI VATTENEEEE || DELUSO.

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È scoppiata nelle ultime ore l’ennesima, inutile polemica sulla nostra nazionale. Questo perchè Manuel Locatelli, capitano della Juventus, è stato fotografato a cena con il blocco Inter più Guglielmo Vicario, che in estate potrebbe anche vestirsi di nerazzurro. S - facebook.com facebook

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