Durante le Olimpiadi di Tokyo, alcune gare di atletica sono state caratterizzate da incidenti che hanno coinvolto i tavoli delle premiazioni, in particolare per le vittorie di atleti statunitensi e italiani. Tra i protagonisti di questa edizione, un’atletica italiana ha attirato l’attenzione: una staffettista della 4x100 metri, che ha partecipato alla competizione olimpica e si distingue come una delle giovani promesse del settore.

Una delle staffettiste della 4x100m italiana alle Olimpiadi di Tokyo. In un’atletica azzurra che vola a livello internazionale può spiccare anche Johanelis Herrera Abreu, velocista tricolore che è stata intervistata da OA Sport in Focus. Le prime esperienze in campo internazionale: “Diciamo che la mia esperienza è iniziata nel 2014 con la Coppa Europa; poi è proseguita con gli Europei di Zurigo. All’epoca devo dire che Libania Grenot aveva fatto la sua figura perché, se non erro, aveva vinto ed è stata forse una delle prime medaglie un po’ spartiacque di quest’Italia che oggi sta vincendo medaglie ovunque, e soprattutto di grande valore”.... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Johanelis Herrera Abreu: “A Tokyo volarono i tavoli per gli ori di Jacobs e Tamberi. Doualla grande talento italiano”

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