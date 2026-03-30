Jil Sander Flat Shopper | lusso discreto o investimento?

È stata lanciata una nuova handbag di alta moda, caratterizzata da linee minimaliste e materiali di pregio. La borsa è stata proposta sul mercato con un prezzo elevato rispetto a prodotti simili, attirando l’attenzione di appassionati e investitori. Il prodotto è disponibile online e in alcune boutique selezionate, accompagnato da una nota che segnala la presenza di link di affiliazione.

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