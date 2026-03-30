Jasmine Paolini ha raggiunto un nuovo record per il tennis italiano, superando la precedente migliore posizione di Sara Errani. La giocatrice continua a ottenere risultati importanti nel circuito internazionale, rafforzando la sua presenza tra le prime atlete del paese. Nonostante alcune difficoltà attuali, la sua crescita nel ranking rappresenta un passo significativo per il tennis femminile italiano.

Come dice il detto, l’allievo il supera il maestro. Nonostante non sia certamente il suo periodo più florido, a partire da questa settimana Jasmine Paolini ha scritto un importante pagina del tennis italiano, registrando il nuovo primato di permanenza in top 10 nella classifica WTA, appartenente fino a poche ore fa alla compagna di doppio nonché mentore Sara Errani. La toscana infatti da oggi vanta la bellezza di 659 giorni consecutivi tra le prime dieci giocatrici del ranking, sorpassando così la veterana, ferma a 658. Merito delle grandissime imprese realizzate negli ultimi due anni con un’ascesa cominciata a partire dalla finale conquistata nel 2024 al Roland Garros e Wimbledon oltre che alle vittorie a Dubai (2024) e a Roma (2025). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Jasmine Paolini segna un nuovo record per il tennis italiano. Superata Sara Errani!

Approfondimenti e contenuti su Jasmine Paolini

Sara Errani e Jasmine Paolini in semifinale a Doha: battute Bucsa/Melichar-MartinezSara Errani e Jasmine Paolini sono in semifinale al WTA 1000 di Doha, proseguendo così nel tentativo di difesa del titolo conquistato un anno fa.

Sara Errani e Jasmine Paolini fuori in semifinale a Indian Wells, passano Siniakoova/TownsendSara Errani e Jasmine Paolini si fermano in semifinale al WTA 1000 di Indian Wells per quel che concerne il doppio.

Sara Errani e Jasmine Paolini debuttano bene a Doha, battute Eikeri/Jiang e quarti raggiuntiSara Errani e Jasmine Paolini avanzano senza troppi problemi nell’esordio al WTA 1000 di Doha.