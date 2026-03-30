Itabus ha annunciato che tutti i suoi 100 bus utilizzano esclusivamente biocarburante diesel HVOlution, prodotto da Enilive. La flotta ha percorso complessivamente 20 milioni di chilometri con questa alimentazione, contribuendo a ridurre le emissioni di monossido di carbonio del 79,5 percento rispetto ai veicoli alimentati a combustibili tradizionali.

La flotta completa di Itabus, composta da 100 mezzi, sta viaggiando esclusivamente con il biocarburante diesel HVOlution prodotto da Enilive. Questa transizione avviene oggi, lunedì 30 marzo 2026, segnando un punto di svolta nella mobilità sostenibile italiana. I dati confermano che il combustibile deriva al 100% da materie prime, trasformando scarti come oli esausti e grassi animali in energia pulita. L’impatto è misurabile: nel 2025, l’intera filiera ha registrato una riduzione delle emissioni di CO? equivalente del 79,5% rispetto ai carburanti fossili tradizionali. Questa non è una semplice sostituzione tecnica, ma una strategia territoriale che coinvolge le bioraffinerie di Venezia e Gela, rendendo concreta la decarbonizzazione dei trasporti pesanti su scala nazionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Itabus: 100 bus a biocarburante, -79,5% CO? e 20 milioni di km

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