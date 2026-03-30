Israele in fiamme dopo un attacco iraniano? La verità sul video del cielo infuocato

Un video diffuso sui social mostra un’area in fiamme che alcuni attribuiscono a un attacco iraniano su Israele. Tuttavia, le immagini non sono collegate ai recenti eventi in corso nella regione e non rappresentano Tel Aviv o Gerusalemme. Circolano accuse secondo cui i media avrebbero nascosto la reale portata dei danni, ma le fonti ufficiali non confermano alcuna distruzione di queste città.

Circola un video sui social che mostrerebbe Israele in fiamme durante un recente attacco dell’Iran. Molti utenti accusano i media di nascondere la distruzione di Tel Aviv e Gerusalemme, ma la clip non ha nulla a che fare con il conflitto in corso. Ecco perché si tratta di un contenuto fuori contesto. Per chi ha fretta:. Una clip che mostra delle sfere infuocate cadere dal cielo viene associata agli attacchi dell’Iran contro Israele.. Non risultano filmati prodotti in loco che presentano scenari compatibili.. Con una ricerca inversa su Google si scopre che si tratta dei festeggiamenti avvenuti in Algeria nel 2024 a seguito di un evento sportivo. 🔗 Leggi su Open.online Approfondimenti e contenuti su Israele in fiamme dopo un attacco... Stretto di Hormuz, petroliera in fiamme dopo l’attacco iranianoUna petroliera in fiamme nello Stretto di Hormuz e un equipaggio costretto all’evacuazione d’urgenza. Guerra Usa-Israele-Iran, il Bahrein: «Siamo sotto attacco». Deposito di bus in fiamme a Tel Aviv – I videoSui social e sui siti arabi cominciano a circolare i primi filmati dell’attacco di Stati Uniti e Israele contro l’Iran. Dubai, jet intercetta il drone iraniano: l’attacco nel cielo sopra la spiaggia con i turistiUn video condiviso da più utenti sui social mostra una battaglia sui cieli sopra le spiagge di Dubai.