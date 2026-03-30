Israele continua ad attaccare il Libano

In seguito agli scontri tra forze israeliane e Hezbollah nel Libano, l’esercito israeliano ha intensificato le operazioni militari nella regione. Durante un’azione, un soldato della missione Unifil è stato colpito da un proiettile e ha perso la vita. Le ostilità si sono concentrate in un’area in cui si registrano tensioni tra le parti coinvolte.