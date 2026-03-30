L’isola di Kharg si trova nel Golfo Persico ed è considerata strategica per l’Iran, poiché rappresenta il principale punto di transito per le esportazioni di petrolio del paese. Circa il 90% delle esportazioni petrolifere iraniane passa attraverso questa isola, che viene chiamata anche

“L’isola proibita”. Così in Iran chiamano l’isola di Kharg, centro nodale dal quale transita il 90% delle esportazioni petrolifere di Teheran. Dall’inizio dell’attacco di Israele e Stati Uniti contro la Repubblica Islamica si tratta di uno dei luoghi di cui più si è parlato, assieme allo Stretto di Hormuz, da dove passano gran parte dei carichi di petrolio dei paesi del Golfo, di fatto chiuso da quando è partito il conflitto. Più volte Donald Trump ha minacciato di attaccare, occupare o distruggere quest’isola così importante per l’Iran. L’ultima minaccia è di poche ore fa: “Se per qualsiasi motivo non si dovesse raggiungere un accordo a... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Isola di Kharg, dov’è e perché è importante per l’Iran

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Kharg, perché Trump ha attaccato e perché l'isola è strategica per l'IranGli Usa hanno preso di mira la strategica isola iraniana di Kharg, distruggendo esclusivamente i suoi obiettivi militari.

Kharg Island and Its Importance

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Temi più discussi: Kharg occupata e militari sulla linea del fuoco, i piani di Trump per pressare l'Iran; Isola di Kharg, l'Iran blinda il territorio per prepararsi allo sbarco statunitense: mine e armi antiaeree; Marines e paracadutisti: così Washington potrebbe prendere l’isola di Kharg; Trump: Su richiesta del governo iraniano estensione della tregua fino al 6 aprile.

Dove si trova l'isola di Kharg, perché è strategica e perché gli USA potrebbero invaderla: la video-mappaL'isola di Kharg è il principale terminal del petrolio di Teheran. Si trova a 25 chilometri dalle coste iraniane e 500 dallo Stretto di Hormuz. Da qui passa circa il 90 per cento di quello esportato d ... msn.com

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Dove si trova l'isola di Kharg e perché è strategica: la video-mappa x.com

Senza un accordo che preveda anche la riapertura dello Stretto di Hormuz, gli Stati Uniti "faranno esplodere" e "distruggeranno completamente" tutte le centrali elettriche iraniane, i pozzi petroliferi e l'isola di Kharg. Lo ha dichiarato su Truth Social il presid - facebook.com facebook