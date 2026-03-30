Iraq missili su una base aerea a Baghdad | distrutto un velivolo militare

Un attacco missilistico ha colpito una base aerea situata a ovest dell’aeroporto di Baghdad, in Iraq. L’intervento ha causato la distruzione di un velivolo militare, un Antonov-132 dell’aeronautica. Al momento non sono stati riportati dettagli su eventuali vittime o danni aggiuntivi. La zona interessata è stata isolata dalle autorità locali.

Un attacco missilistico ha colpito una base aerea a ovest dell’aeroporto di Baghdad, in Iraq, distruggendo un velivolo militare, un Antonov-132 dell’aeronautica. Lo ha dichiarato lunedì un portavoce del ministero della Difesa del Paese, secondo cui i razzi sarebbero stati lanciati dalla periferia della Capitale. Tuttavia non si sono registrate vittime. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Iraq, missili su una base aerea a Baghdad: distrutto un velivolo militare Articoli correlati Leggi anche: Drone colpisce base italiana a Erbil in Iraq, distrutto un mezzo militare: possibile incidente, nessun ferito Nuova ondata di attacchi iraniani contro i Paesi del Golfo, missili su una base Usa in IraqNuova ondata di attacchi dell’Iran contro i Paesi del Golfo: le sirene di allarme missilistico hanno suonato nelle prime ore del mattino a Dubai,... A-10 Warthog vs. Missile: How Killer Chick Flew a Shredded Plane Home