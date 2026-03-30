Iran Trump | stiamo trattando Ma Teheran smentisce

Le tensioni tra Iran e Stati Uniti continuano a occupare le cronache internazionali. Mentre l’amministrazione americana afferma di essere impegnata in trattative con Teheran, il governo iraniano smentisce qualsiasi contatto diretto. Le proposte degli Stati Uniti, articolate in 15 punti, sono state definite da Teheran “eccessive e irragionevoli”.

La guerra in Iran e le possibili trattative. Teheran definisce le proposte degli Usa, articolate in 15 punti, come “eccessive e irragionevoli” e nega contatti diretti con gli Stati Uniti. Servizio di Massimiliano Cochi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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