A poco più di un mese dall'inizio del conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran, le autorità iraniane continuano a reprimere con violenza le proteste di piazza e i prigionieri politici. La presidente di un'organizzazione per i diritti umani ha dichiarato che la rabbia popolare potrebbe esplodere in modo improvviso, mentre il regime mantiene un forte intervento nei territori interessati dai moti di protesta.

A poco più di un mese dall’inizio della guerra scatenata da Stati Uniti ed Israele contro l’Iran, il regime di Teheran sta soffocando nel sangue i moti di ribellione. All’alba di oggi, lunedì 30 marzo 2026, il regime degli ayatollah iraniano ha giustiziato due prigionieri politici. A darne notizia è stato in queste ore il Consiglio nazionale della resistenza iraniana (Cnri). (ANSA FOTO) – Notizie.com “Il regime è disperato e timoroso della rivolta popolare che lo rovescerebbe. – ha dichiarato, in esclusiva per Notizie. 🔗 Leggi su Notizie.com

© Notizie.com - Iran, mentre la guerra infuria il regime giustizia i prigionieri politici. La presidente del Cnri: “Pronta ad esplodere la rabbia popolare”

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