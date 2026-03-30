Iran l' arcivescovo di Teheran a Roma | Dio parla al cuore dei responsabili della guerra

Un arcivescovo di Teheran si è recato a Roma per partecipare a una preghiera per la pace presso la Basilica di Santa Croce in Gerusalemme. Durante l’incontro, ha affermato che Dio parla al cuore dei responsabili della guerra. La preghiera si è svolta alla presenza di un cardinale di Teheran, coinvolgendo fedeli e rappresentanti religiosi.