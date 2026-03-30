Iran l' arcivescovo di Teheran a Roma | Dio parla al cuore dei responsabili della guerra
Un arcivescovo di Teheran si è recato a Roma per partecipare a una preghiera per la pace presso la Basilica di Santa Croce in Gerusalemme. Durante l’incontro, ha affermato che Dio parla al cuore dei responsabili della guerra. La preghiera si è svolta alla presenza di un cardinale di Teheran, coinvolgendo fedeli e rappresentanti religiosi.
La Basilica di Santa Croce in Gerusalemme a Roma ha pregato per la pace alla presenza dell’ arcivescovo di Teheran, cardinale Dominique Joseph Mathieu. “Mai più la guerra, avventura senza ritorno. Mai più la guerra, spirale di violenza. Dio, fai cessare questa guerra nel Golfo Persico, minaccia per le tue creature in cielo, in terra e in mare. Parla al cuore dei responsabili della guerra, ferma la logica della ritorsione e della vendetta. Suggerisci soluzioni nuove, gesti generosi, spazi di dialogo più fecondi delle affrettate scadenze della guerra. Concedi giorni di pace. Mai più la guerra”, ha detto durante l’omelia. Questo articolo Iran,... 🔗 Leggi su Lapresse.it
Altri aggiornamenti su Iran l'arcivescovo di Teheran a Roma...
Leggi anche: Guerra in Iran, da che parte sta Dio? Cristianesimi a confronto: dal “tacciano le armi” del Papa alle bombe su Teheran “progetto divino” dei pastori Maga
La domenica delle Palme con la Via Crucis dei migranti, l'arcivescovo: "Coro che parla la lingua del cuore"La celebrazione si è snodata - attraverso il memoriale delle quattordici stazioni vissuto con dieci idiomi diversi - lungo l’asse del Foro Italico...
Pete Hegseth, il segretario della guerra che bombarda l’Iran in nome di DioCinque croci medievali tatuate sul petto, una spada con l’iscrizione latina Deus vult sull’avambraccio, e il podio del Pentagono come pulpito.