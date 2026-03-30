Iran i piani Usa per l’intervento di terra | 17mila soldati navi anfibie e bombardieri schierati

Il Pentagono sta pianificando un possibile intervento di terra in Iran, con circa 17.000 soldati, navi anfibie e bombardieri schierati nella regione. La strategia militare si sta evolvendo, passando da attacchi aerei e raid mirati a operazioni terrestri di breve durata. La presenza militare statunitense si sta intensificando in risposta alla situazione in Medio Oriente, dove la tensione tra gli Stati Uniti, Israele e Iran continua a crescere.

Non più solo bombardamenti e raid mirati. La guerra tra Stati Uniti, Israele e Iran si avvicina a un possibile salto di fase, con il Pentagono che sta valutando operazioni di terra limitate ma prolungate, sostenute da un rafforzamento militare nella regione. Secondo diverse ricostruzioni della stampa americana e di ambienti vicini al mondo della difesa, Washington avrebbe già predisposto un dispositivo che potrebbe arrivare a 17mila soldati nel Golfo, con ulteriori unità pronte a essere mobilitate. Non si tratterebbe, almeno nelle intenzioni iniziali, di un’invasione su larga scala, ma di operazioni circoscritte e mirate. Dalle operazioni aeree ai “boots on the ground”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Iran, i piani Usa per l’intervento di terra: 17mila soldati, navi anfibie e bombardieri schierati Articoli correlati Guerra in Iran durerà altre 2-4 settimane, Usa pronti a inviare 17mila soldati mentre Israele "è al collasso"La guerra degli Stati Uniti contro l’Iran durerà ancora dalle due alle quattro settimane. Teheran colpisce base in Arabia saudita. Houthi lanciano missile dallo Yemen su Israele. Wsj: 17mila soldati Usa pronti per l'IranPer la prima volta in un mese di guerra è stato lanciato un missile dallo Yemen su Israele.