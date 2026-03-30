L'allenatore della squadra sta valutando le opzioni per sostituire un calciatore assente nella prossima partita di campionato. La squadra si prepara alla sfida senza uno dei suoi attaccanti principali, che sarà sostituito da un altro giocatore della rosa. La formazione ancora non è ufficiale, ma si stanno analizzando diverse alternative per coprire la posizione vacante.

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© Internews24.com - Inter Roma, Wesley assenza pesante: Gasperini studia come sostituirlo

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