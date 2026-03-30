Inter l’alternativa a Vicario è un portiere 2004 che gioca in Francia

L’Inter sta pianificando il rafforzamento tra i pali e sta valutando diverse opzioni per il ruolo di portiere. Tra queste, c’è un giovane portiere nato nel 2004 che attualmente gioca in Francia. La società ha avviato discussioni interne per individuare il profilo più adatto a succedere a Yann Sommer, nel caso fosse necessario. La decisione finale dipenderà dalle valutazioni tecniche e dalle strategie future.

L’Inter continua a programmare il futuro e uno dei dossier più delicati riguarda la porta. In viale della Liberazione la riflessione è già iniziata da tempo, con l’obiettivo di individuare il profilo giusto per raccogliere eventualmente l’eredità di Yann Sommer nei prossimi anni. Tra i nomi monitorati dalla dirigenza, quello che al momento convince di più resta Guglielmo Vicario. Il portiere del Tottenham è considerato il candidato ideale per esperienza, affidabilità e rapporto qualità-prezzo. In casa nerazzurra il suo profilo viene visto come il miglior equilibrio possibile tra costo del cartellino e rendimento garantito. Se il discorso fosse legato esclusivamente alla qualità assoluta, lo sguardo dell’Inter potrebbe spingersi anche verso altri portieri di alto livello. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it Articoli correlati Calciomercato Juve, si allontana Vicario? L’indizio che avvicina il portiere all’Inter: cos’è successo nel ritiro dell’Italia – FOTOdi Redazione JuventusNews24Calciomercato Juve, si allontana Vicario? L’indizio che avvicina il portiere all’Inter è inequivocabile: che cosa è... Calciomercato, capitolo portiere: per l’Inter la prima scelta è Guglielmo VicarioNon un nome nuovo di calciomercato, ma quello che in casa Inter riesce a convincere un po’ tutti: Guglielmo Vicario rimane la prima scelta per il...