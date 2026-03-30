Infortunio Dodo sospiro di sollievo per la Fiorentina! Ecco come sta il brasiliano la nota del club

La Fiorentina ha comunicato che gli esami medici svolti sull’esterno brasiliano dopo l’infortunio subito hanno escluso lesioni gravi. La società ha diffuso una nota in cui si specifica che Dodo seguirà un programma di recupero e si aggregherà al gruppo non appena le condizioni lo consentiranno. L’entità del problema sembra meno grave del previsto.

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